Вестник Кавказа

Господдержка бизнеса в Дагестане выросла на 20%

Господдержка бизнеса в Дагестане выросла на 20%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предприниматели Дагестана смогли привлечь на 20% больше средств господдержки в прошлом году. Общая сумма поддержки превысила 800 млн рублей.

Малые и средние предприниматели Дагестана получили на 20% больше государственных средств поддержки в минувшем году, чем в 2023 году, отметили в пресс-службе Агентства по предпринимательству и инвестициям региона.   

Сообщается, что бизнесмены республики получили свыше 818 млн рублей в прошлом году, тогда как в 2023 году объем поддержки составил около 684 млн рублей. 

Также на 26% выросла общая сумма микрозаймов, которые получили предприниматели республики. Представители бизнеса получили на развитие бизнесов более 300 млн рублей.

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