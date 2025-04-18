Господдержка бизнеса в Дагестане выросла на 20%

Предприниматели Дагестана смогли привлечь на 20% больше средств господдержки в прошлом году. Общая сумма поддержки превысила 800 млн рублей.

Малые и средние предприниматели Дагестана получили на 20% больше государственных средств поддержки в минувшем году, чем в 2023 году, отметили в пресс-службе Агентства по предпринимательству и инвестициям региона.

Сообщается, что бизнесмены республики получили свыше 818 млн рублей в прошлом году, тогда как в 2023 году объем поддержки составил около 684 млн рублей.

Также на 26% выросла общая сумма микрозаймов, которые получили предприниматели республики. Представители бизнеса получили на развитие бизнесов более 300 млн рублей.