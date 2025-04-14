Дагестан и Иран нацелились на укрепление сотрудничества в туризме

Дагестан и Иран намерены усилить работу по организации совместных проектов в туристической сфере. Об этом сказано в заявлении Минтуризма республики.
"Развитие сотрудничества в сфере туризма между Республикой Дагестан и Исламской Республикой Иран является важным направлением двустороннего взаимодействия. Это не только отраслевой вопрос, но и стратегическая возможность усилить гуманитарные, экономические и культурные связи наших народов"
– замглавы ведомства Абдула Магомедов
Организация взаимных туристических потоков обсуждалась на круглом столе, прошедшем в рамках визита иранской делегации в Дагестан.
"Как показывают результаты, рост туристического потока с обеих сторон пока сдерживается рядом факторов, главным из которых является сложность логистики и ее высокая стоимость"
– заместитель министрам
В ходе встречи затрагивались вопросы создания совместных туристических маршрутов, расширение рекламно-информационной поддержки, связи между туроператорами и реализация совместных инициатив в данной сфере.