Дагестан и Иран нацелились на укрепление сотрудничества в туризме

Дагестан и Иран заинтересованы в укреплении связей в туристической сфере. Данный вопрос обсуждался во время поездки в республику делегации ИРИ.

Дагестан и Иран намерены усилить работу по организации совместных проектов в туристической сфере. Об этом сказано в заявлении Минтуризма республики.

"Развитие сотрудничества в сфере туризма между Республикой Дагестан и Исламской Республикой Иран является важным направлением двустороннего взаимодействия. Это не только отраслевой вопрос, но и стратегическая возможность усилить гуманитарные, экономические и культурные связи наших народов"

– замглавы ведомства Абдула Магомедов

Организация взаимных туристических потоков обсуждалась на круглом столе, прошедшем в рамках визита иранской делегации в Дагестан.

"Как показывают результаты, рост туристического потока с обеих сторон пока сдерживается рядом факторов, главным из которых является сложность логистики и ее высокая стоимость"

– заместитель министрам

В ходе встречи затрагивались вопросы создания совместных туристических маршрутов, расширение рекламно-информационной поддержки, связи между туроператорами и реализация совместных инициатив в данной сфере.