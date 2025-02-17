Дагестан намерен нарастить турпоток на 10% в 2025 году

Дагестанские власти поставили вполне реалистичную цель на 2025 год – увеличить поток туристов в республику на 7-10%. Уже сегодня рост бронирований летнего отдыха составляет 20-30%.

Власти Дагестана ожидают рост потока туристов на 7-10% по итогам 2025 года, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По итогам 2024 года Дагестан принял свыше 1,8 млн путешественников. Это почти на 6% больше показателей предыдущего года. Согласно данным компании Travelline, сегодня рост бронирований отдыха в республике на лето достиг 20-30% по отношению к показателям 2024 года.

Дагестанские турагентства предлагают путешественникам разнообразную программу на любой вкус. Для желающих окунуться в культуру и традиции республики предлагаются туры, посвященные знакомству с этнографическим наследием региона и мастер-классами по местным ремеслам и кухне. Для любителей активного отдыха организовываются походы, сплавы по рекам и многое другое.

Сейчас в Дагестане начал набирать оборот деловой туризм: в республике стало больше предложений для крупных компаний и форматов мероприятий. К активно развивающимся направлениям можно также отнести оздоровительный и гастрономический туризм.

При бронировании отдыха в Дагестане туркомпании напоминают, что гостям региона необходимо соблюдать этикет, уважать местные традиции и обычаи в выборе одежды и поведения.