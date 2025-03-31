Вестник Кавказа

Курорт "Сулакский каньон" построят в Дагестане за 5 млрд рублей

Курорт "Сулакский каньон" построят в Дагестане за 5 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 5 млрд рублей будет вложено в новый туристический объект в Дагестане. "Центр впечатлений Сулакский каньон" будет включать отели, парк аттракционов и многое другое.

В Дагестане развивается туристическая инфраструктура, инвестиции в проект"Центр впечатлений Сулакский каньон" превысят 5 млрд рублей.

В администрации главы Дагестана сообщили, что инвестпроект, который был презентован на совещании во главе с Сергеем Меликовым, реализуется в настоящее время на территории поселка Дубки.

"Проект позволит создать не менее 100 постоянных и 250 сезонных рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления планируются на уровне не менее 75 млн рублей"

– сообщение администрации

Центр впечатлений будет работать для гостей круглогодично. 

Санаторно-курортный центр будет включать в себя глэмпинг и гостиницы для проживания туристов. Кроме того на территории разместится визит-центр, фуд-корт, парк аттракционов, дино-парк, детская площадка, фитнес-центр, ресторан, мечеть и оранжерея.

Строительство курортной локации уже началось, размер вложенных инвестиций превышает 100 млн рублей.

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