Вестник Кавказа

Дагестан готовит специальный маршрут для туристов из Беларуси

Дагестан готовит специальный маршрут для туристов из Беларуси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане будет составлен туристический маршрут для гостей из Беларуси. Для туристов будет запущен прямой рейс из Минска в Махачкалу.

Уникальный авторский туристический маршрут для путешественников из Беларуси будет разработан в Дагестане, информирует региональное министерство по туризму и народным художественным промыслам.

Реализация турмаршрута запланирована в рамках полетной программы между Минском и Махачкалой, уточнили в ведомстве. Договориться о создании нового туристического продукта удалось достичь в рамках 27-й Международной выставки "Отдых-2025" в Минске, в которой принимала участие делегация из Дагестана.

"Курорты юга России - как морские, так и горнолыжные - становятся все более популярными среди белорусских туристов"

– министерство

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