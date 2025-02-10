Вестник Кавказа

Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси

Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси
© Фото: пресс-служба правительства Дагестана
На ткацкой фабрике "Полесье" в белорусском Пинске будут перерабатывать в нити дагестанскую шерсть, впоследствии из нее будут производить ткани и в Беларуси, и в Дагестане.

Руководство ткацкой фабрики "Полесье" в городе Пинске (Беларусь) дало высокую оценку шерсти из Дагестана, которую представил там премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Дагестанский премьер побывал в Пинске и посетил фабрику, которая выпускает на своих линиях 20 видов пряжи, ткани и готовые изделия, где пообщался с ее директором Виктором Войтовичем, передает "АиФ-Дагестан".

Осмотрев представленные образцы, директор фабрики заявил, что его предприятие готово закупать и перерабатывать дагестанскую овечью шерсть в нити.

"Достигнута предварительная договоренность, что мы будем поставлять шерсть на "Полесье"… где из нее будут производиться нити. Будем дальше прорабатывать вопрос о производстве изделий, что возможно и на территории Беларуси, и в Дагестане"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

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