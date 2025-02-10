Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси

Руководство ткацкой фабрики "Полесье" в городе Пинске (Беларусь) дало высокую оценку шерсти из Дагестана, которую представил там премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.
Дагестанский премьер побывал в Пинске и посетил фабрику, которая выпускает на своих линиях 20 видов пряжи, ткани и готовые изделия, где пообщался с ее директором Виктором Войтовичем, передает "АиФ-Дагестан".
Осмотрев представленные образцы, директор фабрики заявил, что его предприятие готово закупать и перерабатывать дагестанскую овечью шерсть в нити.
"Достигнута предварительная договоренность, что мы будем поставлять шерсть на "Полесье"… где из нее будут производиться нити. Будем дальше прорабатывать вопрос о производстве изделий, что возможно и на территории Беларуси, и в Дагестане"
- Абдулмуслим Абдулмуслимов