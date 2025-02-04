Дагестан обзаведется крупным предприятием по переработке риса

В Дагестане появится завод по переработке риса. Мощность предприятия составит 5 т в час. Инвестором станет компания "Агрис".
В Тарумовском районе, который находится в северной части Дагестана, будет возведено предприятие по переработке риса, пишет пресс-служба республиканского Минсельхоза.
Инвестором выступила компания "Агрис", которая уже приступила к строительству завода. Мощность предприятия составит 5 т в час. Вместе с этим "Агрис" создает проект по возведению рисовых чеков на 900 га.
Помимо этого, организация стала обладателем современных энергонасыщенных тракторов на сумму порядка 500 млн рублей.