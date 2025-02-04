Вестник Кавказа

Дагестан обзаведется крупным предприятием по переработке риса

Дагестан обзаведется крупным предприятием по переработке риса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане появится завод по переработке риса. Мощность предприятия составит 5 т в час. Инвестором станет компания "Агрис".

В Тарумовском районе, который находится в северной части Дагестана, будет возведено предприятие по переработке риса, пишет пресс-служба республиканского Минсельхоза.

Инвестором выступила компания "Агрис", которая уже приступила к строительству завода. Мощность предприятия составит 5 т в час. Вместе с этим "Агрис" создает проект по возведению рисовых чеков на 900 га.

Помимо этого, организация стала обладателем современных энергонасыщенных тракторов на сумму порядка 500 млн рублей.

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