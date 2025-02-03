Вестник Кавказа

Комплекс "Мугинское подворье" в Дагестане обзаведется гостиницей

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рядом с "Мугинским подворьем" построят гостиницу. Она будет продолжением этнокультурного комплекса.

Новая гостиница может появиться в Акушинском районе Дагестана. Она станет продолжением этнокультурного комплекса "Мугинское подворье", рассказали в правительстве республики после визита в район главы исполнительного органа Абдулмуслима Абдулмуслимова.

"Расположенный у Мугинских башен комплекс зданий и парковых зон, выполненных в этническом стиле, включает музей, где представлены элементы быта, ремесел и национальной культуры горцев. Как рассказала руководитель этнокультурного комплекса Муслимат Магомедова, на этой территории в скором времени появится и гостиница"

- пресс-служба правительства Дагестана

В этнокультурный центр будут приглашены признанные деятели искусства и науки Дагестана, которые расскажут гостям и жителям региона о достижениях республики, добавили в пресс-службе дагестанского правительства.

Напомним, что поток путешественников в Дагестан в 2024 году увеличился на 5,7%: в республике отдохнули 1,8 млн человек. В 2025 году планируется нарастить турпоток на 7-10%.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
885 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Махачкала наращивает сотрудничество с провинцией в Иране

Махачкала наращивает сотрудничество с провинцией в Иране

Из канала в Махачкале спасли пассажиров утонувшего автомобиля

Из канала в Махачкале спасли пассажиров утонувшего автомобиля

Новый Фестиваль науки организовали в Дагестане

Новый Фестиваль науки организовали в Дагестане

Задержаны подозреваемые в стрельбе в полицейского в Дагестане

Задержаны подозреваемые в стрельбе в полицейского в Дагестане

В Дагестане неизвестный стрелял в полицейского

В Дагестане неизвестный стрелял в полицейского

Арестован глава дирекции парков и скверов Махачкалы

Арестован глава дирекции парков и скверов Махачкалы

Оплата картой станет доступна в туристических местах Дагестана

Оплата картой станет доступна в туристических местах Дагестана

Маршрутка с пассажирами влетела в столб в Махачкале

Маршрутка с пассажирами влетела в столб в Махачкале

Хасавюрт и Сомбор заключат соглашение о побратимстве

Хасавюрт и Сомбор заключат соглашение о побратимстве

Замуровавшего квартиру женщины депутата задержали в Дагестане

Замуровавшего квартиру женщины депутата задержали в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы