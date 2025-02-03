Комплекс "Мугинское подворье" в Дагестане обзаведется гостиницей

Рядом с "Мугинским подворьем" построят гостиницу. Она будет продолжением этнокультурного комплекса.

Новая гостиница может появиться в Акушинском районе Дагестана. Она станет продолжением этнокультурного комплекса "Мугинское подворье", рассказали в правительстве республики после визита в район главы исполнительного органа Абдулмуслима Абдулмуслимова.

"Расположенный у Мугинских башен комплекс зданий и парковых зон, выполненных в этническом стиле, включает музей, где представлены элементы быта, ремесел и национальной культуры горцев. Как рассказала руководитель этнокультурного комплекса Муслимат Магомедова, на этой территории в скором времени появится и гостиница"

- пресс-служба правительства Дагестана

В этнокультурный центр будут приглашены признанные деятели искусства и науки Дагестана, которые расскажут гостям и жителям региона о достижениях республики, добавили в пресс-службе дагестанского правительства.

Напомним, что поток путешественников в Дагестан в 2024 году увеличился на 5,7%: в республике отдохнули 1,8 млн человек. В 2025 году планируется нарастить турпоток на 7-10%.