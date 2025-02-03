Оплата картой станет доступна в туристических местах Дагестана

Безналичную оплату товаров и услуг хотят сделать более распространенной возможностью в туристических местах Дагестана. Об этом рассказали в Минтуризме республики.

Дагестан планирует повысить уровень внедрения безналичного расчета на туристических объектах. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы, где выступил заместитель главы Минтуризма республики Магомед Габибуллаев.

Он подчеркнул, что внедрение безналичного расчета в популярных у туристов местах Дагестана будет способствовать как улучшению качества услуг, так и прозрачности экономики.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены и другие меры, реализуемые правительством Дагестана, в рамках внедрения безналичной оплаты товаров и услуг, а также утвержден план на текущий год в этом направлении.