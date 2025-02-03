Вестник Кавказа

Оплата картой станет доступна в туристических местах Дагестана

Карта Мир
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Безналичную оплату товаров и услуг хотят сделать более распространенной возможностью в туристических местах Дагестана. Об этом рассказали в Минтуризме республики.

Дагестан планирует повысить уровень внедрения безналичного расчета на туристических объектах. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы, где выступил заместитель главы Минтуризма республики Магомед Габибуллаев.

Он подчеркнул, что внедрение безналичного расчета в популярных у туристов местах Дагестана будет способствовать как улучшению качества услуг, так и прозрачности экономики.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены и другие меры, реализуемые правительством Дагестана, в рамках внедрения безналичной оплаты товаров и услуг, а также утвержден план на текущий год в этом направлении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
805 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Маршрутка с пассажирами влетела в столб в Махачкале

Маршрутка с пассажирами влетела в столб в Махачкале

Хасавюрт и Сомбор заключат соглашение о побратимстве

Хасавюрт и Сомбор заключат соглашение о побратимстве

Замуровавшего квартиру женщины депутата задержали в Дагестане

Замуровавшего квартиру женщины депутата задержали в Дагестане

Около 30 туристических локаций в Дагестане оценил Роспотребнадзор

Около 30 туристических локаций в Дагестане оценил Роспотребнадзор

Пожар вспыхнул в лифте жилого дома в Дербенте

Пожар вспыхнул в лифте жилого дома в Дербенте

Дагестанец примкнул к экстремистской организации

Дагестанец примкнул к экстремистской организации

Гендиректор &quot;Махачкалаводоканала&quot; подозревается в подкупе

Гендиректор "Махачкалаводоканала" подозревается в подкупе

Иностранец ответит в суде за гибель жены в Дагестане

Иностранец ответит в суде за гибель жены в Дагестане

Дагестанские футболисты – обладатели Кубка дружбы народов мира

Дагестанские футболисты – обладатели Кубка дружбы народов мира

Многомиллиардный долг скопили жители Дагестана по ипотеке

Многомиллиардный долг скопили жители Дагестана по ипотеке

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы