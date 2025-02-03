Около 30 туристических локаций в Дагестане оценил Роспотребнадзор

В 2024 году Роспотребнадзор проверил более места размещения туристов, базы отдыха и загородные комплексы. Также велись проверки в местах общественного питания.

Главный санитарный врач Дагестана Залимхан Омариев рассказал о деятельности Роспотребнадзора в республике в 2024 году.

Он отметил, что за время туристического сезона ведомство оценило 30 туристических локаций и обследовало 230 мест размещения туристов, 87 баз отдыха и загородных комплексов.

Омариев также сказал, что сотрудники Роспотребнадзора в 2024 году осмотрели 358 предприятий общественного питания.

Врач добавил, что орган охватил практически все рынки, гостиницы и общепиты республики.