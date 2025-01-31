Вестник Кавказа

Брокколи и пекинская капуста из Дагестана распространились по России

Брокколи и пекинская капуста из Дагестана распространились по России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане выращивают пекинскую капусту и брокколи. Республика стала лидером среди регионов России по возделыванию капусты.

Лидером по возделыванию капусты в России стал Дагестан, в 2024 году в республике вырастили свыше 700 тыс т капусты, пишет пресс-служба Минсельхоза РД.

Сегодня на Дагестан приходится четверть всего российского производства данной культуры, а из 10 выращенных на Северном Кавказе кочанов 9 – дагестанские.

Большая доля урожая приходится на белокочанную капусту, однако местные фермеры дошли до посадки пекинской капусты и брокколи. Отмечается, что результат превзошел ожидания.

Брокколи и пекинскую капусту в основном выращивают возле населенного пункта Великент Дербентского района. Территория составляет примерно 34 га, пишет "Российская газета".

Средняя урожайность брокколи в Дагестане составила 12-15 т с одного га. Прямо с полей овощи отправляют в Москву, Санкт-Петербург и другие регионы России.

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