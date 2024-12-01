Созданием рыбного корма будут заниматься в Дагестане

Цех по производству рыбного корма появится в Дагестане. Выпуск планируется запустить в середине текущего года.

Кумторкалинский район Дагестана обзаведется цехом по производству корма для рыб, пишет пресс-служба республиканского Комитета по рыбному хозяйству.

Как сообщили в ведомстве, инвестором данного проекта станет предприятие «Чешуя», которое уже занимается разведением осетровых рыб и получением черной икры.

Отмечается, что в настоящее время компания вырастила 6,4 тыс т рыбы, среди которых есть осетр, стерлядь, также бестер.

В пресс-службе подчеркнули, что далее предприятие планирует запустить производство корма для рыб. Компания намерена его сдать под эксплуатацию в середине 2025 года.