Вестник Кавказа

Созданием рыбного корма будут заниматься в Дагестане

Созданием рыбного корма будут заниматься в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цех по производству рыбного корма появится в Дагестане. Выпуск планируется запустить в середине текущего года.

Кумторкалинский район Дагестана обзаведется цехом по производству корма для рыб, пишет пресс-служба республиканского Комитета по рыбному хозяйству.

Как сообщили в ведомстве, инвестором данного проекта станет предприятие «Чешуя», которое уже занимается разведением осетровых рыб и получением черной икры.

Отмечается, что в настоящее время компания вырастила 6,4 тыс т рыбы, среди которых есть осетр, стерлядь, также бестер.

В пресс-службе подчеркнули, что далее предприятие планирует запустить производство корма для рыб. Компания намерена его сдать под эксплуатацию в середине 2025 года.

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