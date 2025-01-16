Вестник Кавказа

Рыба из Черного и Азовского морей признана безопасной

Рыба из Черного и Азовского морей признана безопасной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россельхознадзор сообщил, что рыба из Черного и Азовского морей, где произошел разлив мазута, безопасна для потребления. Это следует из результатов взятых ранее проб.

Загрязнений в рыбе, добытой в Черном и Азовском морях после разлива нефтепродуктов, не выявлено, информирует Россельхознадзор.

"Согласно проведенным лабораторным исследованиям ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции", загрязнений рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы"

– ведомство

Пробы были взяты 15 января, специалистами была проверена проверка таких рыб, как пиленгас, камбала, ставрида, тюлька, хамса, окунь.

С последствиями выбросов мазута в Черном море борются с середины декабря, сейчас идет откачка оставшегося в затонувших судах мазута.

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