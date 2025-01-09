Вестник Кавказа

Россияне могут не бояться покупать черноморскую рыбу - специалисты

Россияне могут не бояться покупать черноморскую рыбу - специалисты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты не выявили загрязнений мазутом в пробах черноморских рыб. По этой причине жители России могут покупать продукцию от официальных поставщиков без опасений.

Роспотребнадзор не нашел следов мазута в рыбе, выловленной в Черном море после крушения танкеров, поэтому жители России могут не боятся покупать ее в магазинах, рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

"Главное условие - совершать покупку в официальных точках продаж (торговые сети, специализированные магазины и рынки), куда продукция попадает только при наличии всех ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность"

- Герман Зверев

Он отметил, что покупатель всегда может потребовать необходимые документы о качестве.

Ассоциация активно сотрудничает с Роспотребнадзором, чтобы исключить любые нарушения в продукции, добытой в Черном море после разлива мазута, подчеркнул президент ВАРПЭ в разговоре с ТАСС.

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