Аграриям Северного Кавказа направят более 2,4 млрд рублей на возделывание озимых

Регионы СКФО получат от правительства свыше 2,4 млрд руб на возмещение части расходов аграриев при возделывании озимых зерновых культур под урожай 2027 года.
Правительство России направит субъектам Северо-Кавказского федерального округа более 2,4 млрд руб на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей при возделывании озимых культур. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Как следует из документа, субсидии распределят между регионами следующим образом:
- Ставропольский край — 2 млрд руб;
- Чеченская Республика — 292,7 млн руб;
- Кабардино-Балкария — 104,5 млн руб;
- Ингушетия — 32,4 млн руб;
- Карачаево-Черкесия — 16,7 млн руб.
Отмечается, что всего на поддержку аграриев в 22 субъектах страны, включая Краснодарский край, Крым, Ростовскую и Волгоградскую области, федеральный центр направит 13 млрд руб.
Председатель правительства России Михаил Мишустин уточнил, что выделенные средства позволят компенсировать сельхозтоваропроизводителям часть затрат на проведение полевых работ на площади более 5,5 млн га.