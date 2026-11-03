Трамп хочет обсудить с Путиным и с Си денуклеаризацию

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить денуклеаризацию с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в рамках встречи в Китае.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что во время своей поездки в Китай планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я собираюсь посетить Китай, и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и президентом Си Цзиньпином, и это будет интересно"

– Дональд Трамп

Как подчеркнул американский лидер в ходе пресс-конференции в Белом доме, одной из основных тем переговоров станет денуклеаризация.

"Мы будем говорить о многих вещах, включая денуклеаризацию"

– Дональд Трамп

Напомним, ранее в Кремле заявили о том, что возможность встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября обсуждается.