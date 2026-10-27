Инспекторы МАГАТЭ провели инспекцию на иранской АЭС "Бушер”

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана подтвердил факт проведения специалистами МАГАТЭ инспекции на территории АЭС "Бушер".
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию на иранской АЭС "Бушер". Об этом сообщил представитель МИД ИРИ в ходе брифинга Эсмаил Багаи.
"Профессиональные контакты представительства Ирана в Вене с агентством поддерживаются, и недавняя инспекция на АЭС "Бушер" также свидетельствует о продолжении этого основанного на правилах сотрудничества"
- Эсмаил Багаи
Кроме того, он отметил, что Иран остается приверженным Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако недавние удары США и Израиля затруднили выполнение гарантий, из-за чего в нынешних условиях сотрудничество изменилось по вине нападавших, а руководство МАГАТЭ проявило бездействие.