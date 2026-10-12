В Домбае временно закрыли верхнюю очередь канатных дорог

Верхнюю очередь канатных дорог в Домбае временно закрыли для посетителей, однако остальные подъемники горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесии продолжают свою работу.

На территории горнолыжного курорта Домбай временно приостановили работу канатной дороги Домбай-3. Об этом сообщили в компании ООО "Канатные дороги Домбая".

"Временно приостановлена работа канатной дороги Домбай-3"

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В сообщении отметили, что для отдыхающих работают подъемники Домбай-1 и Домбай-2, которые продолжают функционировать в штатном режиме для обслуживания туристов.

Отметим, что Домбай расположен в Карачаево-Черкесии и представляет собой горнолыжный курорт, инфраструктура которого включает около 140 объектов размещения вместимостью порядка 7 тыс мест и 12 трасс общей протяженностью более 25 км.

Кроме того, на территории курорта размещена сеть канатных дорог, в том числе Домбай-1, которая поднимает туристов с высоты 1590 на 2277 м, Домбай-2 с 2277 на 3008 м, а также Домбай-3 с 3008 на 3146 м.