Турция на COP31 призвала мир к борьбе за климат

На проходящем в Анталье международном саммите COP31 Турция призвала мировое сообщество к немедленным действиям для предотвращения необратимых климатических последствий для планеты.

Мир достиг критического рубежа, когда промедление в решении климатических проблем грозит необратимыми последствиями, заявил в ходе церемонии открытия саммита президент COP31, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум.

По его словам, глобальная климатическая политика сегодня выходит за привычные рамки и одновременно затрагивает сразу несколько ключевых направлений, включая сферу устойчивого развития, энергетики, продовольственной безопасности и градостроительства.

"Сегодня разные регионы мира оказались частью единого климатического процесса. Засуха, начавшаяся в одном регионе, отражается на продовольственных рынках в других частях планеты. Разлив реки в одной местности может изменить производственные графики предприятий за тысячи километров от нее. Сокращение водных ресурсов в одной стране сказывается на экономике других стран, миграционных процессах и безопасности. Экстремальная жара одновременно создает серьезные проблемы для городов, сельского хозяйства и здоровья людей. Мир посылает нам четкий сигнал: мы достигли критического рубежа"

- Мурат Курум

Глава ведомства подчеркнул, что одних заявлений о проблеме уже недостаточно и необходимо переходить к конкретным действиям, при этом климатическая политика должна быть направлена прежде всего на защиту будущего человечества.

Напомним, проходящий в Анталье двенадцатидневный климатический саммит COP31 собрал представителей 196 стран для обсуждения обязательств, политики и решений по борьбе с климатическим кризисом. В рамках конференции 11–12 ноября состоится саммит лидеров, в котором примут участие 102 лидера, включая глав 95 государств и правительств, а также руководителей ООН, Евросоюза, Всемирного банка и ОИС.

COP31 в Анкаре – преемница COP29 в Баку

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о содействии Азербайджана Турции в подготовке к проведению COP31.

"Традиционно Климатические конференции ООН организуются тремя государствами – страной-хозяйкой и странами, проводившими две предыдущих COP. Таким образом, Азербайджан как организатор COP29 в Баку в 2024 году напрямую участвовал в формировании программы и проблематики COP31 в Анкаре. Не менее важно, что Баку нацелен на полноценную реализацию решений, принятых на COP29, и это мотивирует его активно работать с Анкарой над повесткой COP31, дабы она содействовала развитию тенденций, созданных на бакинской конференции", - прежде всего сказал он.

"Эту работу Баку, естественно, упростило то обстоятельство, что Турция и Азербайджан — две близкие страны. По этой причине, даже если бы не было традиций ООН по участию предыдущих организаторов конференций в проведении очередного COP, Азербайджан все равно активно помогал бы Турции в разработке программы и проблематики COP31. Напомню, что Баку был избран местом проведения COP29 буквально в последний момент, и всего за 8 месяцев наши власти и экологи провели огромную работу по организации крупнейшего климатического саммита – Азербайджан в любом случае поделился бы опытом с Турцией", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

"Стоит отметить, что долгое время COP не могла принять каких-то конкретных решений, в первую очередь по финансированию программ борьбы с изменениями климата. Понятно, что на те грандиозные планы, которые закладывались в предыдущие десятилетия – например, ограничить рост среднегодовой температуры на Земле до полутора градуса до конца века – требуют стабильного финансирования из понятных источников. Этот вопрос долгое время оставался в стадии неопределенности, и именно на COP29 в Баку был обеспечен прорыв, программы финансирования были наконец приняты и согласованы. Это был революционный шаг в деле борьбы с изменениями климата", - напомнил политолог.

"Поскольку это начинание требует устойчивого развития, Баку работал с Бразилиа над проведением COP30 в Белене и точно так же сотрудничал и с Анкарой по COP31. Есть надежда, что инициированные Азербайджаном идеи, включая поддержку малых островных государств, получат продолжение на стартовавшей в Анкаре Климатической конференции ООН", - заключил Ровшан Ибрагимов.