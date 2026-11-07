Ниагарский водопад в Канаде засиял цветами флага Азербайджана

Ниагарский водопад "зажегся" цветами государственного флага Азербайджана. Водопад подсветили по случаю праздников – 8 и 9 ноября в Азербайджане отмечаются День Победы и День государственного флага.

В Канаде на Ниагарском водопаде включили подсветку в цветах государственного флага Азербайджана, об этом сообщает азербайджанское посольство в Канаде.

"Ниагарский водопад — всемирно известная природная достопримечательность — был подсвечен цветами азербайджанского флага по случаю 8 ноября — Дня Победы и 9 ноября — Дня государственного флага"

– посольство АР в Канаде

Всемирно известный водопад подсветили в сине-красно-зеленых тонах – цветах азербайджанского флага.