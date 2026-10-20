Азербайджан увеличил экспорт в США на 66%

В январе-сентябре 2026 года объем экспорта между Азербайджаном и Соединенными Штатами увеличился на 66% и составил $80,3 млн.

Объем торговых операций между Азербайджаном и США за девять месяцев текущего года составил $759,5 млн, следует из данных государственного таможенного комитета.

Отмечается, что этот показатель на $2,4 млн, или на 24,8% ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом, с января по сентябрь 2026 года экспорт продукции из Азербайджана в США составил $80,3 млн, это на 31,9, или примерно на 66%, больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Показатель азербайджанского импорта же за этот период снизился на 29,4% по сравнению с прошлым годом и достиг 679,2 млн.

США заняли 9-е место среди основных торговых партнеров страны по объему товарооборота и 4-е место – по объему импортных операций, пишет Тренд со ссылкой на данные Госкомстата.

Всего в январе-сентябре 2026 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на общую сумму $37,2 млрд.