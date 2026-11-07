Вестник Кавказа

Стамбул вновь может стать площадкой для переговоров по Украине – Эрдоган

Стамбул вновь может стать площадкой для переговоров по Украине – Эрдоган
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул может снова стать центром переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова восстановить стамбульский формат переговоров по Украине. По словам Эрдогана, Стамбул может вновь стать центром дипломатического процесса, так как ранее здесь были достигнуты договоренности по зерновым поставкам и обмену пленными. 

"Созданная нами в Стамбуле переговорная площадка, наша инициатива по зерновому коридору и роль, которую мы сыграли в обменах пленными, являются беспрецедентным примером ключевого положения Турции в мирном процессе. Мы при необходимости готовы вновь сделать Стамбул центром переговоров и задействовать все инструменты дипломатии. Мы верим в возможность достижения мира"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, что в июле 2022 году в Стамбуле были достигнуты договоренности по поставкам зерна (зерновая сделка). В 2025 году в турецком городе прошло несколько раундов переговоров, в ходе которых РФ и Украина договорились об обмене пленными.

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