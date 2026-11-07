Анкара готова содействовать урегулированию иранского конфликта – Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что выступает за дипломатическое разрешение конфликта США и Исламской Республики.

Турция готова содействовать урегулированию между США и Ираном, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с представителями СМИ, информирует телеканал TRT Haber.

Как уточнил турецкий лидер, Анкара неоднократно выражала позицию о том, что "проблемы можно решить путем диалога и дипломатии и делает для этого все возможное".

По словам Эрдогана, об этом он подробно разговаривал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом в минувшую субботу.

"Мы не хотим новой волны атак на Иран и дальнейшей дестабилизации нашего региона. Я обсуждал эти вопросы с президентом США Трампом и изложил наши опасения. Мы передали сторонам, что готовы вмешаться, чтобы открыть дверь к миру и дипломатии"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции выразил надежду на торжество здравого смысла, подчеркнув, что это позволит региону "отойти от края пропасти".

Он отметил, что конфликт затрагивает не только непосредственно Иран и США, но и территорию "от Турции до стран Персидского залива, от Ирака до Сирии, от Европы до Азии".

"Конфликты означают лишь больше потерь для нашего региона. Цену за войны платят не только воюющие стороны. К сожалению, все эти события затрагивают очень обширную территорию"

– Реджеп Тайип Эрдоган