В Кабардино-Балкарии подсчитали доходы от туризма

Только за 9 месяцев текущего 2026 года свыше 1,5 миллиона туристов принесли Кабардино-Балкарии более 20 миллиардов рублей. Большинство из путешественников предпочли отдых в горах Приэльбрусья и в Нальчике.

Российские путешественники для отдыха все чаще выбирают красоты Кабардино-Балкарии (КБР) – только с начала текущего 2026 года по сентябрь республику посетили 1 млн 581 тыс человек, что на 1,5% больше, чем за тот же период годом ранее, а объем туристических услуг превысил 20 млрд рублей, сообщил заместитель министра курортов и туризма Асланби Шхагапсоев, передает пресс-служба правительства КБР.

"Приэльбрусье сохраняет ведущую роль - здесь отдохнули около 60% общего потока туристов; в Нальчике турпоток увеличился на 41%. Объем туристических услуг за девять месяцев достиг 20,8 млрд рублей, налоговые поступления - 1 млрд 718 млн рублей"

- Асланби Шхагапсоев

Сейчас в сфере туризма в регионе занято около шести тысяч человек, которые обслуживают более 650 средств размещения вместимостью свыше 23 тыс мест, отметил замминистра, передает портал "Это Кавказ".

Господдержка, оказанная региону в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", позволила освоить 432,4 млн рублей, которые были потрачены на создание модульных средств размещения. Только санатории КБР приняли за 9 месяцев более 33 тыс человек, добавил Асланби Шхагапсоев.