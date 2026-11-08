Вестник Кавказа

Делегация России прибыла на трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Вид на Абу-Даби
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители России прилетели в ОАЭ для участия в трехсторонних переговорах. Они запланированы в Абу-Даби на 10-11 ноября.

Российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах с Соединенными Штатами и Украиной. Об этом сообщил информированный источник.

По его словам, самолет с представителями России совершил посадку в аэропорту города Абу-Даби, передает РИА Новости.

"Прибыли"

– источник агентства

Новый раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины должен пройти в Абу-Даби 10-11 ноября. Ранее сообщалось, что российскую делегацию на этой встрече возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

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