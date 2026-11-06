Ирак может стать посредником в урегулировании иранского конфликта – СМИ

Соединенные Штаты предложили Ираку стать новым посредником в урегулировании иранского конфликта, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
Отмечается, что с соответствующей просьбой к премьер-министру Ирака Али аз-Зейди обратился президент США Дональд Трамп.
Как рассказали источники, аз-Зейди в ходе телефонных переговоров с Трампом озвучил иракские инициативы относительно диалога с Ираном.
Al Hadath утверждает, что Дональду Трампу эти предложения понравились, после чего он предложил премьеру Ирака присоединиться к переговорному процессу.
Источники отметили, что после этого делегация во главе с аз-Зейди тайно посетила Тегеран, где прошли переговоры с руководством ИРИ.
Тем не менее, о результатах этой встречи телеканал данных не раскрыл. В Багдаде также эту информацию пока не комментировали.