Ирак может стать посредником в урегулировании иранского конфликта – СМИ

Al Hadath: президент США Дональд Трамп предложил премьеру Ирака Али аз-Зейди выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном.

Соединенные Штаты предложили Ираку стать новым посредником в урегулировании иранского конфликта, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Отмечается, что с соответствующей просьбой к премьер-министру Ирака Али аз-Зейди обратился президент США Дональд Трамп.

Как рассказали источники, аз-Зейди в ходе телефонных переговоров с Трампом озвучил иракские инициативы относительно диалога с Ираном.

Al Hadath утверждает, что Дональду Трампу эти предложения понравились, после чего он предложил премьеру Ирака присоединиться к переговорному процессу.

Источники отметили, что после этого делегация во главе с аз-Зейди тайно посетила Тегеран, где прошли переговоры с руководством ИРИ.

Тем не менее, о результатах этой встречи телеканал данных не раскрыл. В Багдаде также эту информацию пока не комментировали.