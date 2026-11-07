Пашинян принял в Ереване вице-президента Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в Ереване в своей резиденции вице-президента Ирана Сейеда Хамида Пурмохаммади, прибывшего в Армению для участия в заседании армяно-иранской межправительственной совместной комиссии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня принял в Ереване вице-президента Ирана Сейеда Хамида Пурмохаммади, в ходе беседы стороны обменялись мнениями о процессах разблокировки региональных коммуникаций, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

В ходе встречи Пашинян поприветствовал визит вице-президента Ирана и подчеркнул важность эффективной деятельности армяно-иранской межправительственной комиссии, отметив: страны успешно реализуют совместные программы в различных сферах, и это способствует развитию и расширению двусторонних связей, передает NEWS.am.

В свою очередь вице-президент Ирана передал премьер-министру Армении теплые приветствия президента страны Масуда Пезешкиана и подчеркнул важность расширения взаимодействия с Арменией.

Еще одной важной темой беседы высоких сторон стало развитие инфраструктуры армяно-иранской границы, совместных программ дорожного строительства, и сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.

Также в ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам разблокирования региональных коммуникаций и тех возможностей, которые откроются по завершении этого процесса.

Напомним, Сейед Хамид Пурмохаммади прибыл в Армению накануне вечером для участия в 19-й сессии армяно-иранской межправительственной совместной комиссии.