Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии предупредили об опасной обстановке на дорогах к Приэльбрусью

В Кабардино-Балкарии предупредили об опасной обстановке на дорогах к Приэльбрусью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В связи с ухудшением погодных условий на подъездах к национальному парку "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии водителей настоятельно призывают соблюдать осторожность.

В Кабардино-Балкарии предупредили об ухудшении погодных условий на автомобильных подъездах к национальному парку "Приэльбрусье". Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"На дорогах района наблюдается выпадение осадков в виде снега. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни будет иметь отрицательные значения, что может спровоцировать образование наледи в вечерние и утренние часы"

- Госавтоинспекция КБР

В ведомстве сообщили, что сейчас на участках работает снегоуборочная техника и рассыпается противогололедная смесь, поэтому автомобилистов призывают снизить скорость и держать дистанцию.

Подчеркнем, что курортная местность охватывает подножия Эльбруса и Чегета, а также верховья реки Баксан, являясь известным центром горнолыжного спорта и альпинизма.

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