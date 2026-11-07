В Дагестане почти 90 населенных пунктов остались без света

Обрывы ЛЭП стали причиной отключения электроэнергии в девяти районах Дагестана. Ведутся ремонтные работы.
В Дагестане остались без света 89 населенных пунктов. ЧП охватило девять районов республики, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Причиной отключения стали замыкания и обрывы ЛЭП. Аварийные работы планируется завершить к вечеру 9 ноября.
"Отопление в данных районах индивидуальное на природном газе и твердом топливе. Для проведения аварийно-восстановительных работ задействованы 12 бригад электросетей, в составе 43 человек и 12 единиц техники"
– МЧС