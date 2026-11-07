Глава МИД РФ рассказал о предстоящей встрече в Абу-Даби

На предстоящих переговорах с участием РФ, США и Украины будут рассмотрены вопросы безопасности, такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Об этом он сообщил на пресс-конференции, комментируя повестку завтрашней встречи в Абу-Даби.
"Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе"
– Сергей Лавров
Министр подчеркнул, что российская сторона полностью приветствует такой подход.
По словам главы российского МИД, встреча переговорщиков Москвы, Вашингтона и Киева будет "посвящена согласованию тех принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию на Украине".
"То, что нынешние переговорщики по поручению президента Трампа предложили вынести на первый план повестки дня переговоров по украинскому урегулированию именно вопросы коллективной безопасности, конечно, это можно только приветствовать"
– Сергей Лавров
Напомним, трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.