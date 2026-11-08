Новые нефтяные месторождения нашли на юго-востоке Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о двух новых нефтяных месторождениях со 135 млн баррелей нефти, обнаруженных на юго-востоке страны.

В юго-восточной части Турции найдены месторождения нефти, подробности рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, они обнаружены в районе Габар провинции Ширнак.

Объем запасов на обоих месторождениях, по словам главы государства, достигает 135 млн баррелей.

Эрдоган отметил, что во второй половине будущего года, когда в регионе заработают порядка 230 скважин, суточная добыча нефти перевалит за отметку 100 тыс баррелей, так что экономика республики будет получать $4,4 млрд в год.

Президент также сообщил, что за счет природного газа из месторождений в Черном море живут сейчас 4 млн домохозяйств в стране. В перспективе же, благодаря запуску плавучей платформы "Османгази", эту цифру предполагается удвоить.