Грузию не позвали на Форум по расширению ЕС

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что Грузия не будет участвовать в Форуме по расширению ЕС. Он отметил, что представителей страны не позвали на мероприятие.

Грузия не приглашена на встречу в Брюсселе по вопросам расширения Евросоюза. Об этом сообщил в ходе брифинга 9 ноября пресс-спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

"Что касается встречи Форума по расширению, запланированной на следующую неделю, могу подтвердить, что Грузия на нее не приглашена"

– пресс-спикер ЕК

Он подчеркнул, что ЕС всегда был открыт к диалогу республикой Южного Кавказа, однако отношения с ней не изменятся, пока ее руководство не продемонстрирует готовность изменить нынешний курс.

"Полагаю, важно отметить, что мы всегда сохраняли открытость и конструктивный подход к диалогу, основанному на взаимном уважении, с целью поиска выхода из текущего кризиса. Однако, как вам известно, отношения с властями Грузии останутся ограниченными до тех пор, пока власти не проявят твердую готовность изменить текущий курс – как это описано в отчете о расширении"

– Гийом Мерсье

При этом он акцентировал внимание на том, что Грузия приглашена на встречу на уровне министров по вопросам связуемости, которая состоится 16 ноября.

"Участие Грузии в подобных встречах в каждом конкретном случае решается отдельно, и при принятии этого решения учитываются интересы ЕС. Что касается непосредственно этой встречи, могу подтвердить вам, что власти Грузии приглашены, однако на более низком уровне"

– представитель ЕК

Напомним, второй по счету форум по расширению пройдет в столице Бельгии 15-16 ноября.