Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел во Францию, где у него запланирован рабочий визит. Пресс-секретарь главы правительства РА рассказала о его программе.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян отправился в Париж, об этом сообщила его пресс-секретарь Мелания Арутюнян.
“10 ноября премьер-министр (Никол Пашинян – ред.) примет участие в 9-м Парижском форуме мира"
- Мелания Арутюнян
Напомним, что Парижский форум мира впервые собрался в 2018 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Его основание было приурочено к столетию окончания Первой мировой войны.
Сейчас форум проводится каждый год, он используется как международная площадка для выработки коллективных решений глобальных проблем и упрочения международного сотрудничества.