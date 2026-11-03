Вестник Кавказа

Никол Пашинян отправился в Париж

Саммит ШОС-2025
© Фото: Сайт президента России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел во Францию, где у него запланирован рабочий визит. Пресс-секретарь главы правительства РА рассказала о его программе.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян отправился в Париж, об этом сообщила его пресс-секретарь Мелания Арутюнян.

“10 ноября премьер-министр (Никол Пашинян – ред.) примет участие в 9-м Парижском форуме мира"

- Мелания Арутюнян

Напомним, что Парижский форум мира впервые собрался в 2018 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Его основание было приурочено к столетию окончания Первой мировой войны.

Сейчас форум проводится каждый год, он используется как международная площадка для выработки коллективных решений глобальных проблем и упрочения международного сотрудничества.

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