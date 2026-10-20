Никол Пашинян вылетел в Брюссель вместо Москвы

Сегодня армянский премьер вылетел в столицу Бельгии для участия в международном саммите по вопросам расширения Европейского союза и проведения двусторонних встреч. Сроки его визита в Москву до сих пор не согласованы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом. Об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на пресс-секретаря премьера Меланию Арутюнян.

​В рамках поездки глава правительства примет участие в "Саммите по расширению ЕС 2026", который пройдет под девизом "Будущее Европы". Кроме того, Пашинян проведет двусторонние встречи с зарубежными партнерами.

Саммит по вопросам расширения Евросоюза состоится в столице Бельгии 3 ноября. Участники встречи обсудят вопросы европейской безопасности, демократии и реформ, а также экономические возможности.

Напомним, что на встрече в Бишкеке 1 сентября президент России Владимир Путин договорился с Николом Пашиняном о визите армянской правительственной делегации в Москву для устранения существующих разногласий, однако после этого Ереван не предпринимал никаких усилий для организации этой поездки.

Ереван между Москвой и Брюсселем

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о текущем балансе интересов властей Армении во внешней политике.

"Нынешний визит Никола Пашиняна в Брюссель показывает вектор разворота Армении на Запад, на Евросоюз, с оформлением соответствующих политических документов, а в дальнейшем, возможно, и альянсов безопасности, где защиту Еревану будут предоставлять европейские структуры", - прежде всего сказал он.

"Тем не менее российское направление остается крайне важным для Пашиняна, потому что экономика Армении критически зависит от торгового оборота с Российской Федерацией. Здесь Ереван надеется на выстраивание прагматичных отношений, понимая, что обеспечить торгово-экономический оборот армянской продукции без РФ и ЕАЭС фактически никто не может. Франция или США не заменят те выгоды, которые Армения ежедневно получает от торгово-экономического партнерства в Евразийском союзе и в двусторонних отношениях с Россией", - продолжил Игорь Коротченко.

"Реалистично Ереван сейчас рассчитывает в контактах с ЕС скорее на развитие торгово-экономического направления. При этом те косметические решения, которые принимает ЕС для пропуска армянских товаров на свои рынки, не могут компенсировать потерю российского рынка и рынка ЕАЭС для Армении. Никол Пашинян не скрывает своих евроустремлений, но также он знает, что Москва не будет финансировать армянскую экономику, пока Пашинян направляет республику на Запад. И эта поездка в Брюссель также будет учитываться при оценке армяно-российских отношений на перспективу", - отметил военный аналитик.

Главный редактор "Национальной обороны" выразил уверенность в том, что Никол Пашинян не решится полностью отказаться от визита в Москву, предварительно согласованного с президентом России Владимиром Путиным. "Не думаю, что такой отказ будет реалистичным и продуманным ходом, поскольку он только усугубит отношения между Москвой и Ереваном. Разговор российского руководства с армянскими властями предстоит в любом случае, и это будет разговор честный и открытый. С российской стороны, я думаю, очень четко свою позицию изложат", - сообщил он.

"Никол Пашинян должен понимать, что игнорирование российской позиции либо попытки выстраивать за спиной Москвы альянсы с Западом будут иметь в практическом плане серьезные последствия для экономики Армении в целом", - заключил Игорь Коротченко.