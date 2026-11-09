На поддержку аграриев Крыма направят свыше 2 млрд рублей

До конца ноября текущего года аграрии Крыма получат порядка 2,3 млрд рублей государственной финансовой поддержки от регионального министерства сельского хозяйства.

В Крыму более 400 аграриев до конца ноября текущего года получат 2,3 млрд рублей государственной поддержки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Посевная кампания в целом идет динамично, площади скорректированы. Минсельхоз Республики Крым планирует с конца ноября довести более 2,27 млрд рублей поддержки более чем 400 крымским сельхозпроизводителям"

- Сергей Аксенов

Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник сообщил, что средства разделят на два транша. Первый, в размере 1,6 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ, направят на субсидии по итогам убранного урожая 2026 года, передает его слова “Интерфакс”.

"Каждый аграрий имеет право подать заявку в Минсельхоз Республики Крым и получить меру поддержки: субсидию на 1 га убранной площади по ставке порядка 2,5 тыс рублей на га, субсидию для птицеводческой отрасли - на одно произведенное куриное яйцо в республике, на 1 килограмм в живом весе мяса птицы, а также субсидию на компенсацию расходов на сады, вступившие в плодоношение, по ставке свыше 160 тыс рублей на гектар. Сейчас готовится выход постановления об утверждении порядка о предоставлении мер поддержки"

- Николай Тютюник