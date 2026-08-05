Зимний отдых в Гудаури подорожал на 15%

Отели на курорте Гудаури в горах Грузии подняли цены на предстоящий зимний сезон на 10-15%. Основу турпотока в Гудаури составляют иностранцы.

Грузинский горнолыжный курорт Гудаури на зиму 2026-2027 повысил цены на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Цены поднялись на размещение в отелях на курорте. По словам отельера Майи Мурачашвили, отели подорожали на фоне увеличения операционных расходов: в Грузии подорожало топливо, стали дороже продукты питания, были повышены зарплаты персоналу.

Она уточнила, что туристический поток на Гудаури формируется в основном за счет иностранных гостей – в прошлом году лишь около 10-12% туристов были из Грузии, в прошлые годы их доля была еще ниже, передает BMG.

Старт сезона катания в Гудаури, а также на других горнолыжных курортах страны, запланирован на 20 декабря.

В октябре в Минэкономики Грузии сообщили, что ожидают, что предстоящий зимний сезон станет для курорта Гудаури одним из самых успешных. В новому сезону катания на курорте появились новые трассы и подъемники, освещение, а также расширилась зона искусственного оснежения.