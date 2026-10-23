Вестник Кавказа

Топурия рассказал о самом памятном поединке в карьере

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Последний раз Илия Топурия выходил в октагон минувшим летом. В конце сентября боец возобновил тренировки после 180-дневной паузы.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Илия Топурия рассказал, какой бой является для него самым памятным в карьере. 

Он подчеркнул, что это поединок с представителем Австралии Александром Волкановски, который состоялся в феврале 2024 года, передает JD Sports.

"Я бы сказал, что против Александра Волкановски. Потому что я впервые стал чемпионом мира. Этот поединок стал очень памятным"

– Илия Топурия 

Напомним, последний на данный момент бой Топурии состоялся в ночь с 14 на 15 июня на турнире UFC в Белом доме. Его соперником был американец Джастин Гэтжи. Победу в поединке одержал техническим нокаутом Гэтжи. Это поражением стало первым для Топурии в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

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