Свет возвратился в Абхазию

Энергетики Абхазии устранили последствия аварии на энергосетях, обесточившей большую часть республики. Света пока нет только в некоторых районах Сухума.
Нарушенное сегодня электроснабжение в Абхазии восстановлено практически на всей территории республики, рассказали в республиканском Минэнерго.
"Прерванное из-за аварии электроснабжение районов Абхазии восстановлено"
- Минэнерго Абхазии
Напомним, что ранее в понедельник стало известно об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП ВЛ-110 "Шешелети-1" и ВЛ-220 "Ачгуара". В результате большинство районов Абхазии лишились света. Электричества не было на протяжении более чем одного часа.
Однако локальные повреждения наблюдаются в некоторых районах столицы Абхазии Сухума. Причина отсутствия подачи электроэнергии выяснена, ведутся ремонтные работы, передает ТАСС.