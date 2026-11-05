Вестник Кавказа

Свет возвратился в Абхазию

Настольная лампа
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Энергетики Абхазии устранили последствия аварии на энергосетях, обесточившей большую часть республики. Света пока нет только в некоторых районах Сухума.

Нарушенное сегодня электроснабжение в Абхазии восстановлено практически на всей территории республики, рассказали в республиканском Минэнерго.

"Прерванное из-за аварии электроснабжение районов Абхазии восстановлено"

- Минэнерго Абхазии

Напомним, что ранее в понедельник стало известно об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП ВЛ-110 "Шешелети-1" и ВЛ-220 "Ачгуара". В результате большинство районов Абхазии лишились света. Электричества не было на протяжении более чем одного часа.

Однако локальные повреждения наблюдаются в некоторых районах столицы Абхазии Сухума. Причина отсутствия подачи электроэнергии выяснена, ведутся ремонтные работы, передает ТАСС.

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