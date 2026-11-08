На переговорах в Абу-Даби возможен прорыв – Трамп

Президент США допустил, что на предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию может произойти прорыв.

Переговоры в Абу-Даби с участием США, России и Украины по украинскому урегулированию открывают возможность для прорыва, такое мнение выразил глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с агентством Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности прорыва на переговорах 10-11 ноября, Трамп ответил утвердительно.

"Возможен. Там может что-то произойти"

– Дональд Трамп

Отметим, что по данным газеты Washington Post, американская сторона, включив в повестку встречи вопрос архитектуры безопасности в Европе, уже обеспечила Москве "досрочную победу" на переговорах в Абу-Даби.

При этом мирного соглашения по итогу встречи в Абу-Даби ждать не стоит. Как сообщила корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на чиновника в Вашингтоне, в Абу-Даби планируется уточнить позиции России и Украины, чтобы потом искать компромиссы.

Трехсторонние переговоры должны стартовать сегодня, 10 ноября, в Абу-Даби. Они, как ожидается, продлятся два дня.