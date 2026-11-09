Вестник Кавказа

Казахстан рассчитывает возобновить экспорт по нефтепроводу "Дружба”

Казахстан рассчитывает возобновить экспорт по нефтепроводу "Дружба”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэнерго Казахстана сообщил, что республика рассчитывает возобновить экспорт нефти по трубопроводу "Дружба", но пока не получила ответ на запрос от России.

Казахстан рассматривает возможность возобновление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", однако российская сторона пока не ответила на этот запрос. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"Лично я этот запрос отправлял, ответа пока нет. Надежда у нас всегда есть, мы рассчитываем, что мы возобновим этот маршрут. Для нас он очень коммерчески привлекателен, более того, он соответствует техническим требованиям эксплуатации трубопровода "Атырау - Самара""

 - Ерлан Аккенженов

Он также отметил, что поддержание минимального объема прокачки нефти строго необходимо для нормальной работы нефтепровода и бесперебойной транспортировки на участке от Казахстана до России в зимний период.

"То есть необходимо поддержание минимального объема прокачки для того, чтобы этот трубопровод функционировал нормально, особенно в зимний период. Там отсутствуют печи подогрева на дистанции трубопровода от Казахстана до России"

- Ерлан Аккенженов

Отметим, ранее в Минэнерго РК сообщали, что экспорт нефти в Германию в ноябре и декабре 2026 года по нефтепроводу по-прежнему не планируется. При этом республика готова рассмотреть возобновление поставок по данному маршруту в случае устранения технических ограничений.

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