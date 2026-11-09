Казахстан рассчитывает возобновить экспорт по нефтепроводу "Дружба”

Казахстан рассматривает возможность возобновление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", однако российская сторона пока не ответила на этот запрос. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
"Лично я этот запрос отправлял, ответа пока нет. Надежда у нас всегда есть, мы рассчитываем, что мы возобновим этот маршрут. Для нас он очень коммерчески привлекателен, более того, он соответствует техническим требованиям эксплуатации трубопровода "Атырау - Самара""
- Ерлан Аккенженов
Он также отметил, что поддержание минимального объема прокачки нефти строго необходимо для нормальной работы нефтепровода и бесперебойной транспортировки на участке от Казахстана до России в зимний период.
"То есть необходимо поддержание минимального объема прокачки для того, чтобы этот трубопровод функционировал нормально, особенно в зимний период. Там отсутствуют печи подогрева на дистанции трубопровода от Казахстана до России"
- Ерлан Аккенженов
Отметим, ранее в Минэнерго РК сообщали, что экспорт нефти в Германию в ноябре и декабре 2026 года по нефтепроводу по-прежнему не планируется. При этом республика готова рассмотреть возобновление поставок по данному маршруту в случае устранения технических ограничений.