Дизельная сделка РФ и США снизила цены на мировом рынке

Сделка России и США по поставкам российского дизельного топлива оказала положительное влияние на мировой энергетический рынок, отметил Лавров.

Соглашение между РФ и США по дизельному топливу помогло снизить цены на мировом энергорынке, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Важным вкладом в энергобезопасность стала договоренность лидеров России и США о приостановлении ограничений на экспорт российского дизеля. Уже приступили к ее практической реализации, что тут же опустило цены"

– Сергей Лавров

Россия будет и дальше вносить вклад в нормализацию работы глобального топливно-энергетического комплекса, добавил министр в статье "Мировая экономика и ее связи с международной безопасностью" для газеты "Коммерсантъ".

Ранее после телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Вашингтон вывела из-под санкций поставки российского дизеля на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Москва подтвердила готовность осуществлять поставки на мировой рынки нефти и нефтепродуктов.