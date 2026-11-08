Вестник Кавказа

МИД Азербайджана поделился публикацией ко дню памяти Ататюрка

Памятник Ататюрку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министерство иностранных дел Азербайджана разместило на своих страницах в социальных сетях публикацию, посвященную дню памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Азербайджанское министерство иностранных дел поделилось публикацией ко дню памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, который отмечается в Турции сегодня.

"Сегодня годовщина кончины основателя Турецкой Республики, выдающегося государственного деятеля Мустафы Кемаля Ататюрка"

- МИД Азербайджана

В ведомстве обратили внимание на глубокое почтение и уважение к Ататюрку, отметили величие его личности и указали на то, что Мустафа Кемаль Ататюрк оставил "неизгладимый след в мировой истории".

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