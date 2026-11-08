Трамп: все идет к завершению конфликта с Ираном

Американо-иранский конфликт может вскоре завершиться, по словам Трампа, наблюдается позитивная динамика. При этом США хотят долгосрочного мира, добавил он.

Президент США Дональд Трамп считает, что вскоре война с Ираном завершится, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Мы наблюдаем позитивную динамику, ведущую к завершению этого конфликта (с Ираном), и обеспечим постоянную защиту интересов Америки"

– Дональд Трамп

Он отметил, что иранская ситуация обсуждалась на встрече в Белом доме с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны предпочли бы сохранить статус-кво"

– Дональд Трамп

Американский лидер назвал маловероятными какие-то изменения на Ближнем Востоке, однако если что-то произойдет, "США находятся в состоянии полной повышенной готовности и готовы к действиям".

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме Трамп рассказал, что иранцы разговаривают с американской стороной "очень вежливо".

"Посмотрим, что получится. Но есть хорошие шансы, что все это прекратится. <…> Мы хотим долгосрочного решения, а не только краткосрочного"

– Дональд Трамп