Дагестан нарастил промпроизводство на 8%

В Дагестане с начала года на 8% увеличилось промышленное производство. Значительнее всего возросло производство изделий из пластика.

Почти на 8% возросло в Дагестане промышленное производство за первые девять месяцев этого года, следует из сообщения Минпромторга региона.

В ведомстве уточнили, что индекс промпроизводства в республике составил по итогам января–сентября 107,6% относительно прошлогодних данных.

Названы отрасли, в которых отмечен основной рост производства: резиновые и пластмассовые изделия - плюс 28,3%, бумага – 14,3%, кожаные изделия – 10,5%, пищевая продукция – 9%.

Сократился выпуск текстиля, мебели, изделий из дерева в Дагестане, также снижение отмечено в части добычи полезных ископаемых, говорится в сообщении министерства, пишет РБК Кавказ.