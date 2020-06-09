Цифровые стартапы на Северном Кавказе

На Северном Кавказе формируется своя система молодежных технопарков и цифровых проектов. Как молодежь Махачкалы, Грозного и Ставрополя строит цифровой регион?

Ставрополь

Ставропольский край давно делает ставку на инженерное творчество. Здесь работает целая сеть центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). В Ставрополе — «Вектор», в Пятигорске — «Hi-Tech-Импульс», в Невинномысске — «Бионика» и еще несколько площадок по краю. Ребята занимаются робототехникой, 3D-моделированием, программированием и электроникой. Это не просто кружки: школьники и студенты создают реальные прототипы.

Регион входит в топ-5 России по числу победителей федерального конкурса «Студенческий стартап». На базе местного фонда развития появился Центр технологического предпринимательства. Здесь молодые команды проходят акселерацию и могут претендовать на гранты от нескольких миллионов до 30 млн рублей. Параллельно работают «Кванториумы», «Точки роста» и центр «Сириус-26» — все это помогает вырастить поколение, которое уже думает не только о дипломе, а о собственном продукте.

Особый колорит ставропольским проектам придает агротематика. Цифровые решения для сельского хозяйства, умные теплицы, системы мониторинга — то, что здесь действительно востребовано. Молодежь понимает: если сделать полезное для региона, шансы на успех выше.

Грозный

Чечня делает ставку на связку «университет — технопарк — стартап». Одним из драйверов стала Стартап-студия при Грозненском государственном нефтяном техническом университете (ГГНТУ). С 2022 года она выпустила уже больше 40 проектов — дроны, VR-технологии, решения для энергетики и строительства. По данным Минобрнауки, республика входит в число лидеров среди университетских технопарков по количеству студенческих стартапов в IT, искусственном интеллекте, приборостроении и беспилотных системах.

Недавно в математической школе имени Х.И. Ибрагимова открыли современный технопарк с лабораториями беспилотных систем, робототехники, 3D-моделирования и искусственного интеллекта. Есть и мобильные технопарки, которые приезжают прямо в школы. Дети не просто смотрят видео про будущее — они его собирают своими руками.

Параллельно растет IT-кластер. Университет, мэрия и образовательные центры работают вместе. Студенческие проекты уже привлекли сотни миллионов рублей инвестиций. Один из ярких примеров — система детекции и оповещения о приближении беспилотников, которая получила премию «Вершина» как лучший инвестиционный молодежный стартап. А вскоре в республике должен заработать первый в СКФО технопарк электронной промышленности «Альтаир» — с центром прототипирования и сотнями новых рабочих мест.

Махачкала

На базе Дагестанского государственного педагогического университета работает технопарк, где молодежь осваивает программирование, робототехнику и IT-направления. Растет интерес к цифровым профессиям, появляются локальные проекты и акселерационные программы.

Бизнес в республике все активнее берет на вооружение цифровые инструменты — от CRM-систем до решений на базе искусственного интеллекта. А молодые предприниматели по всему Северному Кавказу открывают компании заметно чаще, чем раньше. IT-сфера в регионе показывает один из самых заметных приростов.

Что объединяет все три города

Здесь формируется своя система: школьные лаборатории → университетские технопарки и стартап-студии → гранты и акселераторы → реальные заказы от бизнеса и государства. Молодежь видит, что можно оставаться дома, а не обязательно уезжать в Москву или Санкт-Петербург. Дроны, ИИ, робототехника, цифровые сервисы для агросектора и туризма — все это здесь уже не абстракция.

При этом не везде достаточно менторов с большим опытом, рынок еще только формируется, а конкуренция с федеральными площадками сильная. Но энергия есть. Хакатоны проходят в Грозном, венчурные форумы — в Ставрополе, цифровые дискуссии — в Дагестане. Молодые команды из разных республик начинают знакомиться и кооперироваться.

Северный Кавказ долгое время ассоциировался с горами, гостеприимством и историей. Сегодня к этому добавляется еще один образ — молодые люди, которые пишут код, собирают дроны и запускают стартапы. И это, пожалуй, один из самых интересных сюжетов современной региональной России.