Москва и Пекин нарастили товарооборот на 32,1%

За девять месяцев 2026 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 32,1%. Экспорт китайских товаров в Россию за этот период увеличился до $109 млрд.

В январе-сентябре 2026 года товарооборот между РФ и КНР составил $242 млрд, что на 32,1% больше показателя за тот же период прошлого года, сообщает Главное таможенное управление (ГТУ) Китая.

Отмечается, что экспорт товаров из Китая на российский рынок вырос на 33%, до $109 млрд.

При этом, импорт из России в КНР повысился на 31,5%, до $133 млрд, также рассказали в таможенном управлении.

Согласно данным ведомства, товарооборот Китая с другими странами за первые десять месяцев этого года в целом вырос на 25,3%, достигнув $6,5 трлн.

Экспорт Китая с января по сентябрь вырос на 22,7% и составил $3,78 трлн, а импорт иностранных товаров в КНР увеличился на 29%, достигнув суммы в $2,74 трлн.