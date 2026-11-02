Экспорт пшеницы из России 2026: сколько, куда и по какой цене продают?

За июль-октябрь 2026 года Россия, по предварительным оценкам, отправила на экспорт 13,8 млн тонн зерна, из которых 10,3 млн тонн - пшеница. Сколько, кому и по какой цене Россия продает пшеницу - рассказываем в нашем материале.

Сколько Россия экспортирует пшеницы?

Россия - крупнейший в мире экспортер пшеницы, от поставок которой зависят десятки стран мира. За последние 5 лет ежегодный экспорт российского зерна увеличился с 30 до 47 млн тонн, при этом география стран-импортеров меняется неравномерно. Пиковым сезоном для продажи продукции из России стал сезон 2023/2024 года (маркетинговый год длится с июля по июнь): тогда на экспорт отправилось более 55,4 млн тонн пшеницы - на 24% больше, чем годом ранее. Больше всего стран закупали зерно из России в следующем сезоне 2024/2025: по сообщению Оксаны Лут, министра сельского хозяйства РФ, за этот период пшеницу купили 70 стран мира.

Сколько пшеницы Россия продала в 2025 году?

В прошлом году 2025/2026 экспорт российской пшеницы составил около 47 млн тонн, об этом сообщает минтранс страны. Россия продала больше пшеницы, чем ЕС почти на 16 млн тонн, и больше, чем Канада, на 18 млн тонн. Рост по сравнению с годом ранее составил 3 млн тонн или 5,7%. За этот период закупки зерна из России увеличили Турция - более чем в два раза, Судан - в два раза, а также Израиль - более чем на 20% и Египет - на 6%.

Сколько российской пшеницы было экспортировано в этом году?

За первые 4 месяца нового 2026/2027 сезона, по данным ”Русагротранса”, железнодорожного оператора по перевозке аграрных грузов, продажи российской пшеницы предварительно составляют 10,3 млн тонн. Это на 6,6 млн тонн или почти на 36% меньше, чем годом ранее. По оценкам министерства сельского хозяйства США, за весь экспортный период 2026/2027 Россия сможет поставить 40 млн тонн пшеницы - наименьший объем за последние пять лет из-за проблем с поставками через порты Черного моря.

Кому Россия продает пшеницу?

Россия экспортирует пшеницу в десятки стран мира, и в сезоне 2026/2027 поставки растут, в первую очередь, в страны Центральной Азии, а также в Азербайджан. В прошлом сезоне 2025/2026 главными покупателями российской пшеницы стали:

Египет - 9,7 млн тонн

Турция - 7,4 млн тонн

Судан - 2,3 млн тонн

Израиль - 2,2 млн тонн

Саудовская Аравия - 2 млн тонн

Кения - 1,9 млн тонн

Ирак - 600 тысяч тонн

Также российскую пшеницу в сезоне 2025/2026 покупали Таиланд, страны Центральной Азии, Грузия, Армения, Азербайджан, Алжир, Нигерия, Бангладеш, Иран, Ливия, Сенегал, Сомали, Марокко и Джибути. Всего в прошлом году импортировали российскую продукцию более 60 стран мира.

Какое зерно Россия поставляет на экспорт?

Более 70% пшеницы, которую Россия отправляет на экспорт - это продовольственная пшеница 3-го и 4-го класса, белок в которой составляет 10-12%, а клейковина - 18-23%. Оба вида пшеницы подходят для производства муки и хлебобулочных изделий.

Сколько стоит российская пшеница?

По состоянию на 2 ноября 2026 года, экспортная цена российской пшеницы с 12,5-процентным содержанием белка при отгрузке из Балтийских портов - FOB Russian Baltic - составляет $258-260 за тонну, а FOB на черноморском направлении - $218 за тонну.

Сколько Россия зарабатывает на экспорте пшеницы?

Ни одно профильное агентство, в том числе Министерство сельского хозяйства, не называет сумму, которую Россия заработала на экспорте пшеницы в сезоне 2025/2026. Однако с учетом стоимости отгрузки в диапазоне $230 за тонну и объемов поставок в 47 млн тонн, примерная экспортная выручка российских экспортеров пшеницы за прошлый год составила более $10 млрд.

Как экспортируется российская пшеница?

Железнодорожным, внутренним речным и автомобильным видами транспорта зерно доставляется к портам отгрузки - Черноморским, Балтийским и Каспийским. За первые четыре месяца сезона 2026/2027 через порты на Черном море было экспортировано около 30% пшеницы, доля Балтийских портов составила более 38%, а Каспийских - более 5,5%. Поставки в соседние страны Центральной Азии и Кавказа осуществляются железнодорожным и сухопутным транспортом.