Вестник Кавказа

Названа дата первого официального матча на стадионе в Ханкенди

Названа дата первого официального матча на стадионе в Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Реконструированный Ханкендинский городской стадион примет первую футбольную игру буквально через несколько дней.

Впервые после реконструкции Ханкендинского городского стадиона футбольный матч на нем пройдет 19 ноября, такую дату озвучили в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Сообщается, что арена примет встреча между футбольными клубами "Ханкенди" и "Карван-Евлах".

Игра пройдет в рамках восьмого тура Первой лиги. Время начала матча - 16:00 (15:00 мск).

Отмечается, что стадион станет местом проведения ФК "Ханкенди" домашних матчей в городе. А после зимнего перерыва на нем будут проводиться также игры бакинского клуба МОИК.

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