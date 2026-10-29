Названа дата первого официального матча на стадионе в Ханкенди

Реконструированный Ханкендинский городской стадион примет первую футбольную игру буквально через несколько дней.
Впервые после реконструкции Ханкендинского городского стадиона футбольный матч на нем пройдет 19 ноября, такую дату озвучили в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Сообщается, что арена примет встреча между футбольными клубами "Ханкенди" и "Карван-Евлах".
Игра пройдет в рамках восьмого тура Первой лиги. Время начала матча - 16:00 (15:00 мск).
Отмечается, что стадион станет местом проведения ФК "Ханкенди" домашних матчей в городе. А после зимнего перерыва на нем будут проводиться также игры бакинского клуба МОИК.