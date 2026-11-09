Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией в Измире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Измире.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на металлургическом заводе в Измире. Соответствующее письмо было направлено турецкому лидеру.

" Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва, произошедшего на металлургическом заводе в провинции Измир"

- Ильхам Алиев

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что разделяет боль турецкого народа в связи с трагедией, выразил глубокую скорбь.

Президент от себя лично и от имени народа Азербайджана выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших и братскому народу Турции. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что в результате взрыва на металлургическом заводе в Измире накануне погибли 17 человек.