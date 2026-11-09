В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры России, США и Украины

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби только что был дан старт трехсторонним переговорам между представителями России, США и Украины. Встреча проходит в закрытом режиме.

Представители Москвы, Вашингтона и Киева собрались за столом переговоров в Абу-Даби (ОАЭ).

Встреча делегаций трех стран проходит в закрытом режиме.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в нее входят заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и руководитель Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

Украинскую делегацию возглавляет глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, в ее составе также руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (в России внесен в список террористов и экстремистов), председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, его заместитель Сергей Кислица, замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Со стороны США во встрече примут участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский, выразил надежду, что переговоры в Абу-Даби позволят продвинуться к миру в интересах народов России и Украины.

"Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе, наша делегация стала больше и еще более профессиональной, позволит нам продвинуться на пути к миру в интересах народа России и народа Украины"

- Владимир Мединский

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация получила от Владимира Зеленского мандат на обсуждение вопросов, связанных с завершением конфликта.

В свою очередь спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что еще до начала переговоров удалось определить точки расхождений между делегациями РФ и Украины, а также выразил надежду на открытый диалог в Абу-Даби.

"Мы провели переговоры с обеими сторонами. Думаю, нам действительно удалось выявить и сократить разногласия по вопросам, в которых можно добиться прогресса, и у нас есть хорошие идеи относительно того, как их преодолеть"

- Джаред Кушнер

Переговоры в Абу-Даби будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности. Что касается украинского урегулирования, то он, будучи критически важным вопросом, выступает лишь одним из пунктов этой масштабной дискуссии.